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Подтвержден выход умной док-станции Pixel Stand от Google
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Подтвержден выход умной док-станции Pixel Stand от Google 

Android Insider 38 минут назад
Фото: Android Insider
Этой осенью вместе со смартфонами Pixel 3 и Pixel 3 XL компания Google презентует док-станцию Pixel Stand с функцией беспроводной зарядки и поддержкой голосового управления. Об этом сообщает 9To5Google со ссылкой на программный код Android P, содержащий упоминание о новом продукте поискового гиганта.
О возможности вербального управления док-станцией говорит описание ее функций, представленное в коде ОС. «Ваш помощник может использовать вашу личную информацию, чтобы предлагать вам новинки, отвечать на вопросы и выполнять команды, когда ваш телефон находится на Pixel Stand», — гласит Android P.
Док-станция Google
Пока нет никаких сведений о том, как может выглядеть Pixel Stand. Если опираться исключительно на описание его возможностей, можно предположить, что сама по себе док-станция не будет оснащена Google Assistant, а будет всего лишь ретранслировать функциональность помощника при подключении смартфона.
Ожидается, что Google Pixel 3 и Pixel 3 XL станут первыми смартфонами поискового гиганта с поддержкой беспроводной зарядки. Это будет возможно благодаря стеклянным вставкам на задней панели аппаратов, которые, в отличие от металла, не будут препятствовать работе индукционных катушек.
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