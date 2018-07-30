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Суд отложил рассмотрение иска пострадавшей от блокировки Telegram компании
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Суд отложил рассмотрение иска пострадавшей от блокировки Telegram компании 

Rambler News Service 7 часов назад
Таганский районный суд Москвы отложил рассмотрение иска пострадавшей от блокировки Telegram компании «Живая фотография» из-за возражений Генпрокуратуры, рассмотрение иска назначено на 6 августа, передает корреспондент RNS из зала суда.
«Суд определил приобщить к делу представленные Генпрокуратурой документы, предоставить административному истцу время для ознакомления с представленными документами, в связи с чем рассмотрение дела отложить до 14:00 6 августа», — сказала судья.
Также суд принял к рассмотрению отзыв компании на возражение Роскомнадзора, которое было представлено истцу в пятницу.
«Живая фотография» подала иск к Роскомнадзору и Генпрокуратуре после того, как доступ к ее сайту был заблокирован на фоне блокировки месенджера Telegram. Компания требует признать незаконными действия Роскомнадзора и обязать восстановить доступ к сайту.
Генпрокуратура выступает соответчиком по иску.
С 16 апреля Роскомнадзор по решению суда осуществляет блокировку доступа к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Доступ к сайту «Живой фотографии» был заблокирован 19 апреля.
В ночь на 27 апреля Роскомнадзор с целью ограничить доступ к Telegram внес в реестр запрещенных сайтов около 100 IP-адресов, принадлежащих «ВКонтакте», «Яндексу», «Одноклассникам», Twitter и Facebook. В ведомстве объясняли это «технологическими особенностями работы системы». Ранее были заблокированы 18 подсетей на Amazon и Google.
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