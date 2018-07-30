Суд отложил рассмотрение иска пострадавшей от блокировки Telegram компании

Таганский районный суд Москвы отложил рассмотрение иска пострадавшей от блокировки Telegram компании «Живая фотография» из-за возражений Генпрокуратуры , рассмотрение иска назначено на 6 августа, передает корреспондент RNS из зала суда.

«Суд определил приобщить к делу представленные Генпрокуратурой документы, предоставить административному истцу время для ознакомления с представленными документами, в связи с чем рассмотрение дела отложить до 14:00 6 августа», — сказала судья.

Также суд принял к рассмотрению отзыв компании на возражение Роскомнадзора , которое было представлено истцу в пятницу.

«Живая фотография» подала иск к Роскомнадзору и Генпрокуратуре после того, как доступ к ее сайту был заблокирован на фоне блокировки месенджера Telegram. Компания требует признать незаконными действия Роскомнадзора и обязать восстановить доступ к сайту.

Генпрокуратура выступает соответчиком по иску.

С 16 апреля Роскомнадзор по решению суда осуществляет блокировку доступа к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Доступ к сайту «Живой фотографии» был заблокирован 19 апреля.