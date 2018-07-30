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WSJ: торговая сеть Walmart планирует создать свой сервис онлайн-доставки видео
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WSJ: торговая сеть Walmart планирует создать свой сервис онлайн-доставки видео 

ТАСС 16 часов назад
НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Торговая сеть Walmart планирует создать собственный сервис онлайн-доставки видеоконтента. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.
По ее данным, планы пока находятся в ранней стадии, однако проект может быть окончательно одобрен руководством сети уже к осени этого года. Как отмечает издание, стриминговый сервис от Walmart будет конкурировать с аналогичными услугами, которые предлагают такие компании, как Netflix и Amazon.
Walmart работает над новым сервисом с известным телевизионным продюсером Марком Гринбергом, пишет газета. Для того, чтобы конкурировать с другими компаниями в данном бизнесе, торговая сеть планирует установить более низкую цену на месячную подписку на свой сервис, отмечают источники издания. В качестве своей целевой аудитории Walmart видит жителей небольших городов и провинций в то время, как стриминговые сервисы конкурентов более рассчитаны на обитателей крупных мегаполисов.
Пока неясно, будет ли Walmart производить собственный контент для своего планируемого сервиса или же ограничится предоставлением онлайн-доступа к передачам, фильмам и сериалам сторонних компаний.
Компания Walmart со штаб-квартирой в городе Бентонвилл (штат Арканзас) была основана в 1962 году. Она принадлежит семье Уолтон, которая является одной из богатейших династий в мире. Оборот торговой сети, являющейся одной из крупнейших в мире, за прошлый год составил более 500 млрд долларов.
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