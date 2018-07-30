WSJ: торговая сеть Walmart планирует создать свой сервис онлайн-доставки видео

По ее данным, планы пока находятся в ранней стадии, однако проект может быть окончательно одобрен руководством сети уже к осени этого года. Как отмечает издание, стриминговый сервис от Walmart будет конкурировать с аналогичными услугами, которые предлагают такие компании, как Netflix и Amazon.

Walmart работает над новым сервисом с известным телевизионным продюсером Марком Гринбергом, пишет газета. Для того, чтобы конкурировать с другими компаниями в данном бизнесе, торговая сеть планирует установить более низкую цену на месячную подписку на свой сервис, отмечают источники издания. В качестве своей целевой аудитории Walmart видит жителей небольших городов и провинций в то время, как стриминговые сервисы конкурентов более рассчитаны на обитателей крупных мегаполисов.

Пока неясно, будет ли Walmart производить собственный контент для своего планируемого сервиса или же ограничится предоставлением онлайн-доступа к передачам, фильмам и сериалам сторонних компаний.