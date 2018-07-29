Пользователи социальных сетей с юмором отреагировали на непогоду, случившуюся в области сегодня.
Участники сразу нескольких групп «ВКонтакте» делялся фотографиями и видеозаписями, на которых автомобили пытаются проехать по наводненным перекресткам.
«Держитесь там», — шутят подписчики сообществ из других регионов.
«Суровый челябинский дождь», — пишет пользователь соцсети, комментируя разлив огромной лужи в Парковом.
Челябинцы пишут, что потеряли в огромных лужах номера от автомобилей. Жители Еманжелинского района сообщают об отключении электричества.
Среди пострадавших городов — Миасс и Озёрск. На некоторых видео автомобили скрываются в лужах почти полностью. Пользователи соцсетей возмущаются, что ливнестоки в очередной раз не справляются с задачей.
Напомним, МЧС сообщило о наступлении грозового фронта на Южный Урал. На завтра вероятность ливней сохраняется.