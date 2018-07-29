Тонущие машины и отключение света: соцсети — о грозе в Челябинской области

Пользователи социальных сетей с юмором отреагировали на непогоду, случившуюся в области сегодня.

Участники сразу нескольких групп «ВКонтакте» делялся фотографиями и видеозаписями, на которых автомобили пытаются проехать по наводненным перекресткам.

«Держитесь там», — шутят подписчики сообществ из других регионов.

«Суровый челябинский дождь», — пишет пользователь соцсети, комментируя разлив огромной лужи в Парковом.

Челябинцы пишут, что потеряли в огромных лужах номера от автомобилей. Жители Еманжелинского района сообщают об отключении электричества.

Среди пострадавших городов — Миасс и Озёрск. На некоторых видео автомобили скрываются в лужах почти полностью. Пользователи соцсетей возмущаются, что ливнестоки в очередной раз не справляются с задачей.