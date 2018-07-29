Саратовцы организовали базар рядом с табличкой «торговля запрещена» 

Соответствующее фото разместил сегодня, 29 июля, пользователь соцсети «ВКонтакте» Роман Кириллов в группе «Саратовщина».
Как следует из фотографии, местом несанкционированной торговли стали ступеньки ДК Россия на площади Ленина в Ленинском районе. Несколько женщин сидят на нижней ступени Дворца культуры, а рядом с ними ровно расставлены коробки с овощами.
В комментариях под постом, жители встали на защиту торгующих, уточнив, что на пенсию, которое государство выплачивает людям, остается только заниматься подработкой.
«Нужно наоборот развивать торговлю дачников», — подписал публикацию пользователь Сергей Синицын.