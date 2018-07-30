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В YouTube для Android появился ночной режим
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В приложении YouTube для Android появился ночной режим 

Москва24 49 минут назад
Фото: Москва24
Интерфейс для работы при слабом освещении и в ночное время суток появился в приложении YouTube для гаджетов на платформе Android.
При включении этого режима фон приложения становится темно-серым, а текст — белым. По словам разработчиков, это снижает нагрузку на глаза пользователей при просмотре видеороликов.
Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу компании Google, точная дата релиза для России пока неизвестна.
Пользователи ОС iOS смогли оценить обновление уже в марте 2018 года.
Ранее в июле Google пригрозил сделать платной операционную систему Android из-за штрафа Евросоюза. Американской компании предстоит выплатить рекордно высокую сумму более четырех миллиардов евро.
По данным Еврокомиссии, Google заставлял производителей смартфонов на Android предустанавливать свои сервисы и приложения.
Действия американской компании объясняются ее лидирующим положением, считают специалисты.
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