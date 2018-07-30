В YouTube для Android появился ночной режим

В приложении YouTube для Android появился ночной режим

Интерфейс для работы при слабом освещении и в ночное время суток появился в приложении YouTube для гаджетов на платформе Android.

При включении этого режима фон приложения становится темно-серым, а текст — белым. По словам разработчиков, это снижает нагрузку на глаза пользователей при просмотре видеороликов.

Пользователи ОС iOS смогли оценить обновление уже в марте 2018 года.

Ранее в июле Google пригрозил сделать платной операционную систему Android из-за штрафа Евросоюза . Американской компании предстоит выплатить рекордно высокую сумму более четырех миллиардов евро.

По данным Еврокомиссии, Google заставлял производителей смартфонов на Android предустанавливать свои сервисы и приложения.

Действия американской компании объясняются ее лидирующим положением, считают специалисты.