Приложение YouTube для Android получило темную тему

Ранее темную тему получила web-версия YouTube, а затем обновили и приложение для iOS. Около двух месяцев iOS-пользователи имели доступ к темной теме, тем временем владельцы Android-аппаратов были в недоумении.

28 июля коллеги из 9to5google сообщили о том, что компания начала распространение темной темы YouTube для Android.

Для того, чтобы активировать функцию, необходимо обновить приложение YouTube, в настройках приложения перейти в раздел основных настроек. Здесь вы и найдете переключатель темной темы.

Как владелец iOS-устройства хочу с уверенностью заявить о том, что темная тема крайне полезна в любое время суток. Если бы тема была черной, в дневное время суток уставали бы глаза. Здесь же речь идет о темно-сером фоне, который идеально подходит как под использование днем, так и под использование в полной темноте.

Уверен в том, что большинство пользователей YouTube активируют темную тему и будут ею пользоваться на постоянной основе.

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Приложение: YouTube

Разработчик: Google LLC Категория: Видеоплееры и редакторы

Версия: Зависит от устройства

Цена: Бесплатно

Скачать: Google Play

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