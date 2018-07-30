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Приложение YouTube для Android получило темную тему
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Приложение YouTube для Android получило темную тему 

Android Insider 33 минуты назад
Фото: Android Insider
Ранее темную тему получила web-версия YouTube, а затем обновили и приложение для iOS. Около двух месяцев iOS-пользователи имели доступ к темной теме, тем временем владельцы Android-аппаратов были в недоумении.
28 июля коллеги из 9to5google сообщили о том, что компания начала распространение темной темы YouTube для Android.
Для того, чтобы активировать функцию, необходимо обновить приложение YouTube, в настройках приложения перейти в раздел основных настроек. Здесь вы и найдете переключатель темной темы.
Как владелец iOS-устройства хочу с уверенностью заявить о том, что темная тема крайне полезна в любое время суток. Если бы тема была черной, в дневное время суток уставали бы глаза. Здесь же речь идет о темно-сером фоне, который идеально подходит как под использование днем, так и под использование в полной темноте.
Уверен в том, что большинство пользователей YouTube активируют темную тему и будут ею пользоваться на постоянной основе.
Мнением делитесь в Telegram-чате или ниже в комментариях.
Приложение: YouTube
Разработчик: Google LLC  Категория: Видеоплееры и редакторы
Версия: Зависит от устройства
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
Приложением уже заинтересовались: 2 человека
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