Ещё
Три мифа о безопасности iOS
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три мифа о безопасности iOS 

Chip.ru 4 часа назад
Фото: Chip.ru
Без джейлбрейка iOS в безопасности
Джейлбрейк — не единственный способ получения несанкциони­рованного доступа к данным на вашем смартфоне. Для полного перехвата устройства злоумышленники чаще всего, например, используют профили конфигурации. На всякий случай проверьте установленные профили.
Шифрование iOS невозможно взломать
В принципе, это так, ведь пока что ни одной компании не удавалось взломать такой код. Но это и не нужно, если такие фирмы, как GrayKey, могут узнать даже текущие PIN-коды с помощью метода брут-форс, который взламывает шифрование. Поэтому вместо цифрового кода установите пароль.
Бета-версии iOS не для повседневного использования
В бета-версиях Apple тестирует исправление ошибок безопасности. В третьей бета-версии уже исправлены почти все основные ошибки, так что вы можете без опасений устанавливать программное обеспечение.
Как устанавливать? Бета-версии выкладываются на beta.apple.com. Сайт устанавливает профиль конфигурации, но он не перехватывает данные, а всего лишь регистрирует устройство для участия в программе бета-тестирования.
Хотите оптимизировать настройки своего iPhone? Читайте эту статью.
Больше разрушенных мифов: Три мифа о безопасности Android
Три мифа о безопасности в Сети Фото: pixabay.com
Chip.ru: последние новости
4 шага для безопасного Интернета на смартфоне Тест: что вы знаете о Google? Как удалить учетную запись Skype без потери личных данных
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали своего отца-насильника106
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»770
Российских туристок обижают в Турции64
Газманов рассказал о тяжелой утрате9
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель13
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение