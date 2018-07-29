Три мифа о безопасности iOS 

Без джейлбрейка iOS в безопасности
Джейлбрейк — не единственный способ получения несанкционированного доступа к данным на вашем смартфоне. Для полного перехвата устройства злоумышленники чаще всего, например, используют профили конфигурации. На всякий случай проверьте установленные профили.
Шифрование iOS невозможно взломать
В принципе, это так, ведь пока что ни одной компании не удавалось взломать такой код. Но это и не нужно, если такие фирмы, как GrayKey, могут узнать даже текущие PIN-коды с помощью метода брут-форс, который взламывает шифрование. Поэтому вместо цифрового кода установите пароль.
Бета-версии iOS не для повседневного использования
В бета-версиях Apple тестирует исправление ошибок безопасности. В третьей бета-версии уже исправлены почти все основные ошибки, так что вы можете без опасений устанавливать программное обеспечение.
Как устанавливать? Бета-версии выкладываются на beta.apple.com. Сайт устанавливает профиль конфигурации, но он не перехватывает данные, а всего лишь регистрирует устройство для участия в программе бета-тестирования.
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Три мифа о безопасности в Сети Фото: pixabay.com