Три мифа о безопасности iOS

Без джейлбрейка iOS в безопасности

Джейлбрейк — не единственный способ получения несанкциони­рованного доступа к данным на вашем смартфоне. Для полного перехвата устройства злоумышленники чаще всего, например, используют профили конфигурации. На всякий случай проверьте установленные профили.

Шифрование iOS невозможно взломать

В принципе, это так, ведь пока что ни одной компании не удавалось взломать такой код. Но это и не нужно, если такие фирмы, как GrayKey, могут узнать даже текущие PIN-коды с помощью метода брут-форс, который взламывает шифрование. Поэтому вместо цифрового кода установите пароль.

Бета-версии iOS не для повседневного использования

В бета-версиях Apple тестирует исправление ошибок безопасности. В третьей бета-версии уже исправлены почти все основные ошибки, так что вы можете без опасений устанавливать программное обеспечение.

Как устанавливать? Бета-версии выкладываются на beta.apple.com. Сайт устанавливает профиль конфигурации, но он не перехватывает данные, а всего лишь регистрирует устройство для участия в программе бета-тестирования.

Хотите оптимизировать настройки своего iPhone? Читайте эту статью.

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Три мифа о безопасности в Сети Фото: pixabay.com