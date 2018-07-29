Ещё
Google Assistant «заговорил» на русском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Google Assistant «заговорил» на русском 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Google обещала добавить поддержку русского языка в Assistant еще в начале этого года. Как сообщает портал Akket.com, 28 июля компания сдержала свое слово.
Чтобы воспользоваться помощником, нужно скачать соответствующее приложение. Однако русского языка там может все также не оказаться — компания подключает доступ к локализации не всем пользователям сразу, а по частям. Предполагается, что спустя неделю «русского ассистента» смогут получить все желающие.
Ранее сотрудник Mozilla объяснил, почему YouTube загружается в браузере Chrome намного быстрее, чем в Firefox.
Пятый канал: последние новости
Twitter массово блокирует аккаунты с именем Илона Маска В Роскачестве рассказали об уязвимости бесплатных антивирусов для Mac OS Цукерберг в шоке! Акции Facebook подешевели на 19% за день
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Скрипалей появились новые детали140
Украинские националисты устроили побоище с полицией69
«Нет доказательств»: В Бундестаге поддержали РФ253
Лавров ответил на требование Армении295
Гигантская акула напала на отдыхающих в Китае11
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение