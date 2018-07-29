Google Assistant «заговорил» на русском

Google обещала добавить поддержку русского языка в Assistant еще в начале этого года. Как сообщает портал Akket.com, 28 июля компания сдержала свое слово.

Чтобы воспользоваться помощником, нужно скачать соответствующее приложение. Однако русского языка там может все также не оказаться — компания подключает доступ к локализации не всем пользователям сразу, а по частям. Предполагается, что спустя неделю «русского ассистента» смогут получить все желающие.

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