Google Assistant научили русскому языку

Google Assistant перевели на русский язык

Последняя версия приложения Google Assistant для устройств на базе Android и iOS теперь включает поддержку русского языка. Для того, чтобы воспользоваться новой разработкой, достаточно обновить его с помощью Google Play или App Store.

Широкопрофильный ассистент от Google считается одним из наиболее продвинутых в мире, превосходя Siri и Cortana.

У некоторых российских пользователей русская версия приложения пока может быть недоступна. Это связано с тем, что она распространяется «волнами».