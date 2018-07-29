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Google Assistant научили русскому языку
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Google Assistant перевели на русский язык 

News.ru 6 часов назад
Фото: Global Look Press/AFLO/YOSHIO TSUNODA
Последняя версия приложения Google Assistant для устройств на базе Android и iOS теперь включает поддержку русского языка. Для того, чтобы воспользоваться новой разработкой, достаточно обновить его с помощью Google Play или App Store.
Широкопрофильный ассистент от Google считается одним из наиболее продвинутых в мире, превосходя Siri и Cortana.
У некоторых российских пользователей русская версия приложения пока может быть недоступна. Это связано с тем, что она распространяется «волнами».
Ранее News.ru размещал на своем сайте тест, который с учетом Ваших особенностей подскажет Вам оптимального виртуального ассистента.
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