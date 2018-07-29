Эксперты развеяли слухи о бюджетности грядущего iPhone 9

Специалисты рынка смартфонов заявили — анонсируемый iPhone 9 не будет бюджетным. Ранее появилась информация о том, что цена устройства на территории США будет начинаться с 650 долларов. Но эксперты, как сообщает ФАН, этому не верят и прогнозируют цену в России не меньше 50 тысяч рублей.

Что касается самой модели, то iPhone 9 будет прежде всего «молодежным» — обязательно с функцией распознавания лиц и ярким корпусом. По крайней мере, так утверждают специалисты и всевозможные инсайдеры.