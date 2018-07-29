Ещё
Эксперты развеяли слухи о бюджетности грядущего iPhone 9
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты развеяли слухи о бюджетности грядущего iPhone 9 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Специалисты рынка смартфонов заявили — анонсируемый iPhone 9 не будет бюджетным. Ранее появилась информация о том, что цена устройства на территории США будет начинаться с 650 долларов. Но эксперты, как сообщает ФАН, этому не верят и прогнозируют цену в России не меньше 50 тысяч рублей.
Что касается самой модели, то iPhone 9 будет прежде всего «молодежным» — обязательно с функцией распознавания лиц и ярким корпусом. По крайней мере, так утверждают специалисты и всевозможные инсайдеры.
Ранее Пятый канал рассказывал, что блогер Арман Хаджи разместил в сети конфиденциальную информацию Apple, касающуюся починки смартфона iPhone X. До этого он публиковал обучающие видеоролики в Twitter, а после блокировки аккаунта переместился на видеохостинг.
Пятый канал: последние новости
Twitter массово блокирует аккаунты с именем Илона Маска Google хочет полностью заменить Android за 5 лет новой ОС Fuchsia Apple извинилась за перегрев новых Macbook Pro
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган пригрозил США58
В Госдуме обрадовали россиян183
Лавров ответил на требование Армении268
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин
В МИД высмеяли декларацию США по Крыму
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение