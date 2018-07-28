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Сайт ВЭГУ «на три буквы» посылает пользователей
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Сайт ВЭГУ «на три буквы» посылает пользователей 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
В Башкирии сегодня 28 июля обнаружились проблемы на сайте ВЭГУ. Неожиданно ресурс начал посылать своих пользователей «на три буквы».
Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, информация о странном поведении сайта немедленно разлетелась по интернету. Ресурс не делал различий, кто его посетили. Он всем отвечал нецензурно. Правда абитуриентам снисходительно пояснял, что «своих хватает».
Была высказана версия, что ресурс взломали. Вероятно специалисты по взломам хулиганской выходкой отметили свое присутствие на сайте.
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