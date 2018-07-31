В новых iPhone будет две SIM-карты. iOS 12 подтвердила 

iOS 12 подтвердилаКто бы мог подумать, что Apple и правда решит внедрить две SIM-карты в новых смартфонах. Кажется, это будет на самом деле так.
В коде iOS 12 нашлось упоминание «двухсимочности». Компонент системы, ответственный за формирование диагностических отчетов, включает новые ссылки на «состояние сети второй симки» и на «вставлен ли лоток второй SIM».
Другой компонент ссылается на «двухсимочное устройство».
Это явно указывает на то, что iPhone 2018 года действительно будут поддерживать технологию использования двух SIM-карт. По слухам, Apple будет использовать во многих странах одну предустановленную «симку» и одну Apple SIM. Скорее всего, России это не коснётся.