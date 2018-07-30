Веб-версию YouTube научили работать с вертикальными видео

Популярность вертикальных видео в сервисах Instagram и Snapchat вынудила-таки разработчиков YouTube добавить их поддержку и в свой видеохостинг. Ранее она была только в мобильной версии, а теперь добралась и до браузерного варианта.

Также компания представила обновлённый плеер, который лучше подстраивается под разные соотношения сторон. Если запустить на YouTube вертикальное видео, то оно автоматически подстроится под размеры плеера и будет воспроизводиться без чёрных полос по бокам.

Улучшилось качество работы плеера и с другими соотношениями экрана: в частности, с форматом 16:9. Теперь система использует свободное пространство, чтобы увеличить видимый размер ролика.