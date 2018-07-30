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Веб-версию YouTube научили работать с вертикальными видео
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Веб-версию YouTube научили работать с вертикальными видео 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Популярность вертикальных видео в сервисах Instagram и Snapchat вынудила-таки разработчиков YouTube добавить их поддержку и в свой видеохостинг. Ранее она была только в мобильной версии, а теперь добралась и до браузерного варианта.
Также компания представила обновлённый плеер, который лучше подстраивается под разные соотношения сторон. Если запустить на YouTube вертикальное видео, то оно автоматически подстроится под размеры плеера и будет воспроизводиться без чёрных полос по бокам.
Улучшилось качество работы плеера и с другими соотношениями экрана: в частности, с форматом 16:9. Теперь система использует свободное пространство, чтобы увеличить видимый размер ролика.
В целом, разработчики из Google явно поняли, что нужно активнее развивать сервис и добавлять новые возможности. К слову, ранее в YouTube появился полноценный чат, который позволяет обмениваться сообщениями, видео и прочим в пределах сервиса. Пустячок, а приятно.
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