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В выдаче «Яндекса» обнаружено доступное только по ссылке видео c YouTube
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В выдаче «Яндекса» обнаружено доступное только по ссылке видео c YouTube 

SecurityLab.ru 2 часа назад
Фото: Gmbox
Сервис «Яндекс» выдает в результатах поиска размещенные на сайте YouTube видео, у которых указан режим доступа только по ссылке. В частности, пользователи обнаружили ролик, который, несмотря на ограничение, все равно индексируется поисковой системой, сообщает портал TJournal.
Ролик под названием «SVAutobiography (Полная версия)» доступен в поисковой выдаче и индексируется службой «Яндекс. Видео». Избежать данной ситуации можно, только переведя ролик в режим ограниченного доступа.
По словам представителей «Яндекса», причиной данного явления является множество случаев распространения ролика по интернету. Они также отметили, что данное видео можно найти с помощью Google и других поисковиков.
Напомним, ранее поисковая система «Яндекс» стала индексировать содержимое сервиса «Google Документы». При вводе в поисковик адреса docs.google.com и заполнении строки поиска, «Яндекс» выдавал нужный документ в виде текста или таблиц.
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