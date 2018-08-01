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Google научила YouTube правильно показывать вертикальные видео
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Google научила YouTube правильно показывать вертикальные видео 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
В веб-версии YouTube появилась поддержка соотношения сторон 4:3 и возможность автоматически адаптироваться для отображения вертикальных видео. Это следует из официального блога разработчиков. Теперь все видеоролики, доступные в ассортименте видеохостинга, будут отображаться без черных полос вне зависимости от того, в каком формате они были сняты.
Всякий раз, когда пользователь будет включать видео, видеохостинг, автоматически определив его пропорции, будет подстраиваться под них. Даже если ролик был снят в вертикальном формате, YouTube сделает просмотр на устройствах, которые традиционно используются вертикально, более комфортным благодаря отказу от характерных черных полос по бокам.
Вертикальные видео на YouTube
Необходимость поддержки вертикальных видео обусловлена высокой популярностью YouTube среди пользователей мобильных устройств, для которых вертикальный режим использования является предпочтительным. В связи с этим разработчики пошли навстречу зрителям и адаптировали видеохостинг для максимально естественного взаимодействия.
Наряду с поддержкой вертикальных видео, изменился и принцип отображения горизонтальных роликов. Благодаря тому, что теперь YouTube более рационально расходует пространство на странице, кадр стал выглядеть значительно объемнее. Отсутствие свободного пространства, отбиравшего полезную площадь интерфейса лучше всего заметна на скриншотах выше.
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