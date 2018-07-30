Magic Leap представила операционную систему для смешанной реальности

Стартап Magic Leap обновил документацию для разработчиков и представил «внешность» своей операционной системы Lumin OS. Она рассчитана на работу в смешанной реальности и будет использоваться с гарнитурой Magic Leap One.

Также был презентован новый интерфейс устройства. Сообщается, что для удобства пользователей Magic Leap данные можно будет вводить в мобильном приложении-посреднике, а выводить данные будет сама гарнитура. Также разработчики пообещали, что пользователи смогут делиться контентом с другими людьми и заявили о подготовке игр в дополненной и смешанной реальности. Хотя точных данных на этот счёт пока нет.

Отметим, что ранее американский мобильный оператор AT&T инвестировал в Magic Leap и получил эксклюзивное право на продажу AR-очков в США . Общий же объём инвестиций в компанию превысил 2 миллиарда долларов, однако до сих пор стартап не показал готовое устройство. При этом продажи планируется начать летом этого года. Учитывая, что до начала осени остался, по сути, месяц, компании стоит поторопиться.

Технические аспекты Lumin OS, как и самой гарнитуры, не раскрываются, так что остаётся только гадать, что же на самом деле покажут разработчики. При этом отметим, что результаты первых закрытых показов оказались разочаровывающими.