Фото: Magic Leap показала новые детали интерфейса ОС для AR-очков 

На изображениях представлен внешний вид меню на главном экране Magic Leap One и галерея.
При этом Lumin OS похожа на большинство других операционных систем, отмечается в сообщении. Интерфейс AR-очков состоит из плоских элементов, среди которых пользователю легче ориентироваться.
Magic Leap также показала, как будет работать технология взаимодействия пользователя с устройством.
Работа некоторых приложений отображается с помощью так называемых призм — трехмерных «коробок», внутри которых находятся разные элементы. Одновременно можно видеть несколько призм.
Детали другого вида приложений AR-очков — иммерсивных — внешне соотвествуют геометрии пространства, в котором находится пользователь. Так выглядит заставка игры Dr. Grordbort:
Magic Leap впервые представил работу своих очков виртуальной реальности ранее в июле.
За семь лет работы проект привлек более $2 млрд инвестиций, однако показал устройство только в конце 2017 года.
В компании обещали начать поставки очков до конца лета этого года.