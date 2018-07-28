4 шага для безопасного Интернета на смартфоне

Ограничиваем разрешения приложений

Разрешения приложений в Android 8 вы увидите в меню «Настройки | Приложения и уведомления». Выберите здесь нужную программу и коснитесь пункта «Права». Упорядоченный обзор по функциям выводится в меню «Настройки | Приложения и уведомления | Права». В других версиях Android названия пунктов меню могут незначительно отличаться.

Разрешения установленных приложений в iOS настраиваются в меню «Настройки | Конфиденциальность». В этом меню для каждого источника приводятся активные приложения — например, в пункте «Микрофон» перечисляются все приложения, которые имеют доступ к встроенному микрофону.

Если для какого-то ПО разрешение необходимо отменить, передвиньте переключатель для его имени. Чтобы увидеть все разрешения определенной программы, прокрутите меню «Настройки» до тех пор, пока не дойдете до нужного приложения, и коснитесь его. Откроется окно с параметрами доступа.

Создаем безопасное подключение к Интернету

Чтобы предотвратить атаки злоумышленников на ваши данные, вам нужно заниматься, строго говоря, зашифрованным веб-серфингом. VPN-соединение имеет большое значение в первую очередь в случаях, если вы подключаетесь к публичным беспроводным сетям.

Мы расскажем, как создать такое соединение с домашним маршрутизатором. Его преимущество заключается в том, что в его случае безопасное и высокоскоростное VPN-соединение вы используете бесплатно. Также можно воспользоваться бесплатными услугами VPN-сервисов, например ProtonVPN. Однако бесплатные предложения не отличаются высоким качеством и скоростью.

Чтобы установить VPN, сначала нужно создать учетную запись, зарегистрировав маршрутизатор в одной из служб Dynamic DNS. Это нужно, чтобы при динамических IP-адресах соединение VPN устанавливалось без проблем. Для этого в браузере откройте эту страницу и следуйте инструкциям по запуску сервиса.

Затем нужно сделать настройки на самом устройстве. Откройте в браузере https-ссылку к своему роутеру и в зависимости от производителя пройдите в настройки DynDNS.

Блокируем входящие вызовы спамеров

Помимо безопасного соединения важное значение имеет отклонение назойливых звонков. Звонящий может, например, попытаться использовать методы социальной инженерии, чтобы добраться до ваших данных.

Для Android и для iOS существует множество услуг по блокированию спама. Одним из самых популярных сервисов является шведский TrueCaller. При входящем звонке приложение автоматически осуществляет поиск номера в базе данных. Если он сопровождается пометкой спамера, она отображается. Для использования приложения нужно зарегистрироваться в сервисе.

После установки настройте параметры конфиденциальности: откройте «Настройки» и выберите «Конфиденциальность», затем отключите «Доступность» и «Обмен флеш-сооб­ще­ниями». Затем для параметра «Кто может просматривать информацию обо мне в TrueCaller?» выберите «Только разрешенные мною запросы».

Оптимизируем конфиденциальность мессенджера

В начале марта появилась новость о том, что Facebook собирала историю вызовов и данные об SMS пользователей Android, использующих Facebook Messenger. Узнать, коснулось ли это вас, можно только одним способом: загрузить полную копию всех данных Facebook. Для этого зайдите в соцсеть и перейдите в меню «Настройки | Скачать копию ваших данных на Facebook». Чтобы прекратить сбор данных, откройте мессенджер и коснитесь изображения профиля, затем выберите «Люди | Синхронизировать контакты» и в открывшемся окне выберите «Выключить».

Эти советы помогут вам обеспечить безопасность ваших данных на смартфоне. И еще: здесь вы можете узнать, не пострадали ли ваши друзья на Facebook от Cambridge Analytica.

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Три мифа о безопасности в Сети Фото: pixabay.com, компании-производители