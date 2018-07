Пользователи соцсетей делятся снимками уникального явления

Интернет пользователи во всем мире публикуют снимки самого продолжительного лунного затмения в ХХI веке.

Данное космическое явление могли наблюдать в Европе, Азии, Австралии и Южной Америке. Даже в Антарктиде космический спектакль можно было увидеть, однако над Сибирью и Северной Америкой такого рода действие не проявилось.

#EclipseLunarFrom the beginning to end. This is beautiful pic.twitter.com/Ki9DRGxUtr

— Sir Thanyani⚪ (@MrThanyani) 27 июля 2018 г.

Из-за тени Земли спутник приобрел багрово-красный цвет.

The longest Blood Moon in this century. I'm glad to have lived and witness it in my lifetime!?✨ #EclipseLunar pic.twitter.com/J8q1UIJdQp

— ℐ (@ACTJISUS) 27 июля 2018 г.