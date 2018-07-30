Apple лишит iPad Pro разъёма для наушников

Японский профильный ресурс MacOtakara поделился подробностями о следующей модели iPad Pro, которую готовит к выпуску компания Apple в этом году.

По данным источников из цепочки производственных поставок новый iPad Pro получит более компактные размеры за счёт уменьшенных рамок вокруг дисплея и лишится 3,5-мм разъёма для наушников.

Новый 10,5-дюймовый iPad Pro имеет габариты 247,5 х 178,7 х 6 мм, тогда как у текущей модели размеры составляют 250,6 x 174,1 x 6,1 мм. Планшет лишится домашней кнопки со сканером отпечатков пальцев, а в вырезе экрана разместятся датчики TrueDepth для распознавания пользователя по лицу Face ID. Смарт-коннектор с боковой грани переместится на нижнюю, рядом с разъёмом Lightning. Таким образом, планшет будет использоваться с клавиатурами в вертикальной позиции.