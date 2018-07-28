Власти США разрабатывают меры по защите конфиденциальных данных пользователей 

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа работает над разработкой политических мер по защите конфиденциальных данных пользователей в интернете. Об этом сообщила в пятницу заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.
По ее словам, действия американских властей «направлены на разработку политических мер по защите конфиденциальности пользователей, в которых будет учтен надлежащий баланс между неприкосновенностью частной жизни и благосостоянием». «Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Конгрессом [США] по законодательному акту, согласующемуся с нашей всеобъемлющей политикой», — отметила Уолтерс.
По информации источников агентства Reuters в Белом доме, представители министерства торговли проводят консультации со специалистами из таких крупных компаний, как Facebook, телекоммуникационного конгломерата Comcast и Alphabet. Агентство подчеркивает, что американские должностные лица за последнее время провели более 20 подобных встреч. После череды скандалов, отмечает Reuters, вашингтонская администрация решила заняться разработкой новых мер. На данный момент только власти штата Калифорния утвердили правила защиты данных.
Скандал разразился после того, как в марте газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.
Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако выяснилось, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.
Главе Facebook Марку Цукербергу в апреле пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе. Предприниматель заверил американских законодателей, что впредь в Facebook будут бережнее обращаться с личными данными пользователей.