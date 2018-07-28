Ещё
Власти США разрабатывают меры по защите конфиденциальных данных пользователей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти США разрабатывают меры по защите конфиденциальных данных пользователей 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа работает над разработкой политических мер по защите конфиденциальных данных пользователей в интернете. Об этом сообщила в пятницу заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.
По ее словам, действия американских властей «направлены на разработку политических мер по защите конфиденциальности пользователей, в которых будет учтен надлежащий баланс между неприкосновенностью частной жизни и благосостоянием». «Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Конгрессом [США] по законодательному акту, согласующемуся с нашей всеобъемлющей политикой», — отметила Уолтерс.
По информации источников агентства Reuters в Белом доме, представители министерства торговли проводят консультации со специалистами из таких крупных компаний, как Facebook, телекоммуникационного конгломерата Comcast и Alphabet. Агентство подчеркивает, что американские должностные лица за последнее время провели более 20 подобных встреч. После череды скандалов, отмечает Reuters, вашингтонская администрация решила заняться разработкой новых мер. На данный момент только власти штата Калифорния утвердили правила защиты данных.
Скандал разразился после того, как в марте газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.
Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако выяснилось, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.
Главе Facebook Марку Цукербергу в апреле пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе. Предприниматель заверил американских законодателей, что впредь в Facebook будут бережнее обращаться с личными данными пользователей.
ТАСС: последние новости
Трамп обвинил Twitter в "скрытой блокировке" страниц видных республиканцев Кандидат в мэры Москвы Свиридов начнет разбирательство с Facebook из-за удаления постов Доля запросов в "Яндексе" на Android-устройствах в РФ за год выросла до 47,8%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти Владимира Войновича
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко242
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной1088
НАСА выручило россиян
Россиян могут избавить от важного налога
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение