Ещё
День, когда Windows обрезали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День, когда Windows обрезали 

Ferra.ru 1 час назад
28 июля 2005 года Microsoft сообщила о продаже 100 000 копий Windows XP Starter Edition. Это была крайне урезанная версия самой популярной в то время операционной системы, а предназначалась она для развивающихся стран: Таиланда, Турции, Индонезии, Индии, Филиппин, Бразилии, Аргентины, Мексики и некоторых других. Предполагалось, что такая ОС поможет освоить компьютерную грамоту небогатым людям, которые не могут позволить себе полноценную Windows.
Функциональность Windows XP Starter Edition была предельно урезана. Одновременно можно было запускать не более трёх программ и открывать до трёх окон в каждой, разрешение экрана было ограничено 1024x768 точками, лицензия позволяла использовать систему только на дешевых процессорах Intel Celeron и AMD Duron или Sempron, а также были установлены лимиты на оперативную память (512 МБ) и объём жесткого диска (120 ГБ). Кроме того, Starter Edition была бесполезна в корпоративных условиях, поскольку не поддерживала «Сетевое окружение» и работу в домене. Такая «жестокость» отчасти компенсировалась «эксклюзивными» красивыми обоями и скринсейверами, специально подготовленными для каждой из стран.
Рабочий стол тайской версии Windows XP Starter Edition
Скорее всего, львиную долю продаж составили предустановленные копии операционной системой. Сложно было бы объяснить успех коробочной версии ОС, которая стоила около 30 долларов, в странах, где открыто продавались пиратские диски с любым софтом по 70 центов за диск — совсем как в России десяток лет назад.
28 июля 2011 года сервис микроблогов Twitter начал вставлять рекламные твиты в ленты пользователей. Существовавшая к тому времени уже пять лет компания была очень успешной, но при этом убыточной — в лучших традициях современной Кремниевой долины. Однако инвесторы требовали от Твиттера уверенных действий по монетизации. Очевидно, что у бесплатного для всех сервиса главным источником заработков могла быть только реклама.
Платный твит Intel
Летом 2011 года пользователи стали замечать в своих лентах, составленных из твитов друзей, «лишние» сообщения. Да, компания не стала продавать баннеры, а вместо этого позволила рекламодателями показывать свои посты даже тем людям, которые на них не подписаны.
28 июля 1851 года получен первый в истории снимок полного солнечного затмения. Используя дагерротип и 6-сантиметровый телескоп, присоединенный к 15,8-сантиметровому гелиометру, фотограф по фамилии Берковский (его имя не дошло до потомков) запечатлел на посеребренной медной пластине астрономическое явление из Королевской обсерватории в Кёнигсберге (тогдашняя Пруссия). Экспозиция заняла 84 секунды.
Первое фото солнечного затмения
Ferra.ru: последние новости
Google готовит замену Android и Chrome OS Новый MacBook Pro работает медленнее старой модели из-за перегрева Telegram представил сервис авторизации Passport
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заграница не светит: что будет с визами для россиян123
Россияне остались без «кровавой Луны»226
«Он не мой любовник»: Макрон сделал признание49
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко232
Россиян могут избавить от важного налога6
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение