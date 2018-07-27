Google запретила майнить криптовалюту на Android

Компания Google обновила правила для разработчиков, касаемые размещения приложений в Google Play. Как следует из новой редакции документа, в магазине «запрещено публиковать приложения, в которых пользователи могут пострадать от мошенничества с финансовыми инструментами».

В частности, «запрещено публиковать приложения, предназначенные для майнинга криптовалют на устройствах». В то же время программы для Android, «регулирующие майнинг криптовалют дистанционно», разрешены.

Вместе с этим вне закона оказались приложения, «с помощью которых можно приобрести взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, патроны, а также некоторые детали для огнестрельного оружия», «приложения, предназначенные для детей, но содержащие материалы для взрослых», а также программы, созданные при помощи автоматических инструментов или по шаблону. Совсем недавно аналогичные меры в отношении майнинговых iOS-программ предприняла Apple . По пересмотренным в июне правилам App Store, разработчикам запрещено публиковать в каталоге приложения для добычи цифровых денег.

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Требования также распространяются на программы для продвижения ICO и торговли токенами, размещаемые организациями без права проведения подобной деятельности. Исключение как у Google: разрешены приложения, когда майнинг выполняется не на «айфоне», а вне устройства, например с использованием облачных вычислений.