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Госадмтехнадзору в поисках незаконных свалок активно помогают пользователи соцсетей
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Госадмтехнадзору в поисках незаконных свалок активно помогают пользователи соцсетей 

РИАМО 44 минуты назад
Уже 400 пользователей социальных сетей Инстаграм, Одноклассники, «ВКонтакте», Facebook, Twitter сообщили посредством хэштега #ОхотаНаСвалку о незаконных скоплениях мусора, говорится в сообщении пресс-службы Государственного административно-технического надзора Московской области.
«От пользователей соцсетей уже поступило более 400 сообщений из социальных сетей с хэштегом #ОхотаНаСвалку. Самые активные «охотники на свалки» живут в Раменском и Люберцах, которые присоединились к своим «коллегам» из Щелковского района», — сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
С помощью этого хэштега любой желающий может сообщить о местонахождении мусорных свалок и навалов посредством социальных сетей. Все сообщения Госадмтехнадзор передает ответственным лицам.
Больше всего отходов с помощью соцсетей зафиксированы на землях сельскохозяйственного назначения, лесного хозяйства, также фиксируются навалы около контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов.
Витушева напомнила, что для того, чтобы свалку нашли, нужно указать как можно более точные координаты, приложить фото с привязкой к месту и не забыть хэштег. Также координаты можно оставлять под специальными постами Госадмтехнадзора в социальных сетях ведомства.
«Эти меры значительно облегчают инспекторам ведомства поиск ответственных лиц и, следовательно, устранение мусора», — добавила Витушева.
Ранее штаб ликвидации несанкционированных навалов и свалок убрал порядка 600 скоплений мусора в Подмосковье, а также в лесах начали устанавливать специальные контейнеры для мусора.
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