Сотрудники российских банков не используют облачные сервисы Google и «Яндекс» в работе

«Требования информационной безопасности банка запрещают сотрудникам использовать небанковские облачные сервисы в сети интернет для рабочих целей. Для обмена информацией, в том числе документами и ссылками, в банке действует зарекомендовавшее себя корпоративное решение», — заявил начальник управления информационной безопасности Бинбанка Олег Северин.

На вопрос RNS, будет ли банк корректировать внутренние правила хранения информации на фоне повторяющихся утечек секретных данных в поисковую сеть Яндекс, Северин ответил, что «при необходимости будут применены дополнительные меры безопасности».

Директор департамента информационной безопасности «ФК Открытие» Владимир Журавлев сообщил, что сотрудники банка не используют в служебных целях Google Docs, «это запрещено», и компании группы также не хранят документы в Google Docs. Журавлев отметил, что «в соответствии с требованиями российского законодательства в области персональных данных и стандартов (например, стандарт Банка России СТО БР ИББС) банки обязаны обеспечивать защиту персональных данных, что исключает их хранение во внешних файловых хранилищах».

При этом, по его словам, банк не собирается корректировать внутренние правила, так как утечки данных из облачных хранилищ уже учтены в имеющихся нормах.

В пресс-службе РНКБ банка сообщили, что сотрудникам «внутренними распорядительными документами организации запрещено размещать сведения, содержащие конфиденциальную информацию, на общедоступных ресурсах, в том числе в облачных системах хранения и передачи информации», и для предупреждения таких случаев «реализован ряд технических и организационных мер защиты».

В пресс-службе Сбербанка рассказали, что размещение конфиденциальной информации в публичных облачных сервисах запрещено, а «пересмотр документов в этой области регулярен и цикличен — каждый инцидент в той или иной степени влияет на изменение внутренних правил». Кроме того, в банке постоянно повышают культуру кибербезопасности сотрудников, «проводятся регулярные киберучения». «Все эти факторы способствуют снижению рисков утечки информации», — уверены в Сбербанке.

Ранее «Коммерсантъ FM» сообщил об утечке личных данных россиян в поисковой выдаче «Яндекса». По данным издания, в открытом доступе оказались сканы паспортов, данные о банковских платежах, о билетах на самолеты и поезда.

В начале июля «Яндекс» сообщил, что содержимое файлов ряда пользователей облачного сервиса Google Docs оказалось доступно в поисковой выдаче «Яндекса». В компании отмечали, что доступными в поисковой выдаче оказались те файлы, владельцы которых сами разрешили к ним доступ по гиперссылке.