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Клавиатура Gboard научилась динамически измененять цвет навигационной панели
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Клавиатура Gboard научилась динамически измененять цвет навигационной панели 

Android Insider 42 минуты назад
Фото: Android Insider
Компания Google выпустила обновление Gboard, которое добавило одну интересную фичу.
Как вы уже догадались, речь идет о динамическом изменении цвета навигационного бара в зависимости от цвета самой клавиатуры. Ранее Google уже реализовала нечто подобное, однако в прошлом обновлении цвет навигационной панели изменялся только на белый или черный в зависимости от цвета клавиатуры.
Теперь же панель может принимать любые цвета, будь то красный, белый, зеленый, синий или черный.
Интересно и то, что пока функция работает лишь на смартфонах линейки Pixel. И, вероятно, компания сделает данное нововведение эксклюзивом Pixel-аппаратов, что, конечно, не очень-то и радует.
Хотя, конечно, найдутся умельцы, которые смогут активировать данную особенность и на не Pixel-смартфонах.
Мнением делитесь в Telegram-чате или ниже в комментариях.
По материалам XDA-Developers
Приложение: Gboard — Google Клавиатура
Разработчик: Google LLC  Категория: Инструменты
Версия: Зависит от устройства
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
Приложением уже заинтересовались: 0 человек
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