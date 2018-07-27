Клавиатура Gboard научилась динамически измененять цвет навигационной панели

Компания Google выпустила обновление Gboard, которое добавило одну интересную фичу.

Как вы уже догадались, речь идет о динамическом изменении цвета навигационного бара в зависимости от цвета самой клавиатуры. Ранее Google уже реализовала нечто подобное, однако в прошлом обновлении цвет навигационной панели изменялся только на белый или черный в зависимости от цвета клавиатуры.

Теперь же панель может принимать любые цвета, будь то красный, белый, зеленый, синий или черный.

Интересно и то, что пока функция работает лишь на смартфонах линейки Pixel. И, вероятно, компания сделает данное нововведение эксклюзивом Pixel-аппаратов, что, конечно, не очень-то и радует.

Хотя, конечно, найдутся умельцы, которые смогут активировать данную особенность и на не Pixel-смартфонах.

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По материалам XDA-Developers

Приложение: Gboard — Google Клавиатура

Разработчик: Google LLC Категория: Инструменты

Версия: Зависит от устройства

Цена: Бесплатно

Скачать: Google Play

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