Роскомнадзор выясняет причины повторного появления персональных данных в поиске «Яндекса»

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Роскомнадзор совместно с компаниями "Яндекс" Google устанавливает причины индексации пользовательских персональных данных в открытом доступе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Что касается сегодняшних сообщений о якобы повторной утечке, то в настоящее время Роскомнадзор в рамках делового взаимодействия с «Яндекс» и Google устанавливает подробности случившегося, в частности, с чем связано появление персональных данных в открытом доступе: с нештатной работой компьютерных систем и программ или с действиями самих пользователей Google Docs", — отметили в пресс-службе.

О ситуации с индексацией

Ранее РБК сообщил, что в расширенном поиске оказались доступны документы пользователей по запросам «зарплата» и «график». Пользователи соцсетей в начале июля также заметили, что «Яндекс» в поиске выдавал файлы с личными данными на docs.google.com. Тогда в компании пояснили, что поиск индексирует лишь те страницы, которые не защищены логином и паролем.

Компания «Яндекс» в пятницу также разъяснила публикации СМИ о том, что Google Docs вновь попали в открытый доступ. По данным компании, на документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации.

Роскомнадзор ранее отправил запрос в компанию «Яндекс» в связи с историей с отображением в поисковой выдаче документов Google Docs.