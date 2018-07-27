Роскомнадзор выясняет причины повторного появления персональных данных в поиске «Яндекса» 

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор совместно с компаниями "Яндекс" и Google устанавливает причины индексации пользовательских персональных данных в открытом доступе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
"Что касается сегодняшних сообщений о якобы повторной утечке, то в настоящее время Роскомнадзор в рамках делового взаимодействия с «Яндекс» и Google устанавливает подробности случившегося, в частности, с чем связано появление персональных данных в открытом доступе: с нештатной работой компьютерных систем и программ или с действиями самих пользователей Google Docs", — отметили в пресс-службе.
О ситуации с индексацией
Ранее РБК сообщил, что в расширенном поиске оказались доступны документы пользователей по запросам «зарплата» и «график». Пользователи соцсетей в начале июля также заметили, что «Яндекс» в поиске выдавал файлы с личными данными на docs.google.com. Тогда в компании пояснили, что поиск индексирует лишь те страницы, которые не защищены логином и паролем.
Компания «Яндекс» в пятницу также разъяснила публикации СМИ о том, что Google Docs вновь попали в открытый доступ. По данным компании, на документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации.
Роскомнадзор ранее отправил запрос в компанию «Яндекс» в связи с историей с отображением в поисковой выдаче документов Google Docs.
"Ответ пока не поступил, — отметили ТАСС в Роскомнадзоре. — Установленный законом срок ответа организации на запрос уполномоченного органа в сфере защиты прав субъектов персональных данных в России еще не наступил".