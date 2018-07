Онлайн-платформа для петиций запустила благотворительную акцию по созданию криптовалюты

Крупнейшая в мире платформа онлайн-петиций Change.org запустила благотворительную акцию по сбору пожертвований в криптовалюте. Любой желающий может установить скринсейвер (заставка для рабочего стола в период простоя компьютера) The Mining Screensaver. В результате работы заставки будет генерироваться криптовалюта Monero. Все собранные средства будут переданы в фонд Change.org (Change.org Foundation, поддерживает инициативы, в которых технологии применяются для социальных преобразований). Об этом сообщает портал The Next Web.

В организации рассчитывают, что благотворительная заставка будет генерировать пожертвования в размере $10 тыс. в месяц, при условии что 10 тыс. пользователей будут запускать скринсейвер по 12 часов в день.

Такая система позволит людям, не имеющим средств для участия в благотворительности, сделать пожертвование. Похожие схемы сбора пожертвований применяет, например, ЮНИСЕФ (детский фонд ООН). При этом организация использует не заставку для экрана, а отдельную веб-страницу, на которую пользователю предлагается зайти и оставить открытой. В результате пользователь майнит (добывает) другую популярную криптовалюту, Etherium, в пользу сирийских детей-беженцев. Сейчас в этом проекте участвует 19 тыс. пользователей.

Как отмечает The Next Web, наравне с благотворительными инициативами Change.org и ЮНИСЕФ в сети также распространен незаконный майнинг с целью получения дохода. Так, недавно ряд веб-сайтов, в числе которых крупнейший в мире торрент-трекер The Pirate Bay и телеканал CBS Showtime, были уличены в том, что тайно запустили криптовалютные майнеры на своих сайтах.

Материал предоставлен проектом "+1".