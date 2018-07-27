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Три мифа о безопасности в Сети
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Три мифа о безопасности в Сети 

Chip.ru 55 минут назад
Фото: Chip.ru
Все VPN безопасны
В зависимости от провайдера, с помощью VPN ваш веб-серфинг шифруется, но к бесплатной услуге обеспечения анонимности сервисы часто относятся менее щепетильно. Так, некоторые компании сохраняют данные о соединении, даже если заявляют об обратном. Действительную защиту обеспе­чивают серьезные провайдеры
или ваше собственное VPN-соединение.
Cпамеры раздражают, но не могут причинить вреда
Злоумышленники часто выдают себя за сотрудников службы поддержки провайдера или производителя устройства и добиваются того, чтобы ни о чем не подозревающий пользователь установил программу или воспользовался услугой, которая якобы нужна службе поддержки. Естественно, на самом деле такие программы вредоносны. Все подобные вызовы лучше полностью блокировать.
Соцсети ни за кем не следят
Социальные сети собирают гораздо больше информации, чем вы думаете. Например, во многих случаях Facebook Messenger, установленный на устройствах Android, отправляет на сервера Facebook данные о вызовах и сообщениях, совершенных с вашего смартфона. Что еще известно о вас Интернету, мы рассказывали здесь.
Проверяем другие мифы: Разрушаем мифы об аккумуляторах: все, что вы должны знать про батарею вашего смартфона
8 мифов о 4K-телевизорах: что нужно знать перед покупкой UHD-панели? Фото: pixabay.com
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