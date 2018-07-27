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ФАС признала недостоверной рекламу связи мобильного приложения банка «Тинькофф»
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ФАС признала недостоверной рекламу связи мобильного приложения банка «Тинькофф» 

Rambler News Service 2 часа назад
ФАС признала недостоверной рекламу услуг связи «Тинькофф Мобайл» в социальной сети «ВКонтакте», сообщила пресс-служба ведомства.
В рекламе сообщается, что безлимитный интернет и роуминг действует на всей территории России. На сайте компании уточняется, что акция не распространяется на Крымский полуостров, который также является частью России.
«Комиссия ФАС России признала рекламу услуг связи «Тинькофф Мобайл» ненадлежащей и нарушающей требования Закона о рекламе. Баннер с рекламной записью в новостной ленте сообщал: «Безлимитный интернет на соц. сети и мессенджеры. Без роуминга по России». Согласно информации на сайте компании, безлимитный интернет и отсутствие роуминга действуют на всей территории России за исключением Республики Крым и Севастополя», — сообщила пресс-служба ведомства.
В ФАС уточнили, что дело возбуждено по обращению гражданина. «Тинькофф Мобайл» выдано предписание о прекращении нарушения. Материалы переданы для возбуждения административного дела и назначения штрафа.
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