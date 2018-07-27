ФАС признала недостоверной рекламу связи мобильного приложения банка «Тинькофф»

ФАС признала недостоверной рекламу услуг связи «Тинькофф Мобайл» в социальной сети «ВКонтакте», сообщила пресс-служба ведомства.

В рекламе сообщается, что безлимитный интернет и роуминг действует на всей территории России . На сайте компании уточняется, что акция не распространяется на Крымский полуостров, который также является частью России.

«Комиссия ФАС России признала рекламу услуг связи «Тинькофф Мобайл» ненадлежащей и нарушающей требования Закона о рекламе. Баннер с рекламной записью в новостной ленте сообщал: «Безлимитный интернет на соц. сети и мессенджеры. Без роуминга по России». Согласно информации на сайте компании, безлимитный интернет и отсутствие роуминга действуют на всей территории России за исключением Республики Крым Севастополя », — сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС уточнили, что дело возбуждено по обращению гражданина. «Тинькофф Мобайл» выдано предписание о прекращении нарушения. Материалы переданы для возбуждения административного дела и назначения штрафа.