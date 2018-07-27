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Чистая прибыль Twitter в I полугодии составила $161 млн против убытка год назад
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Чистая прибыль Twitter в I полугодии составила $161 млн против убытка год назад 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль сервиса микроблогов Twitter Inc. за первое полугодие 2018 года составила 161,114 миллиона долларов против убытка в 178,047 миллиона долларов в аналогичном периоде прошлого года, говорится в сообщении компании.
Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию за полугодие составила 0,33 доллара против 0,15 доллара годом ранее.
Чистая прибыль компании за второй квартал составила 100,117 миллиона долларов против убытка в 116,488 миллиона долларов во втором квартале 2017 года. Разводненная прибыль в пересчете на акцию компании зафиксирована на уровне 0,17 доллара против 0,08 доллара в апреле-июне 2017 года. Квартальная выручка Twitter выросла на 23,8% в годовом выражении — до 710,541 миллиона долларов.
При этом число активных пользователей Twitter во втором квартале снизилось на 0,3% в квартальном выражении — до 335 миллионов человек в месяц. В годовом выражении число пользователей выросло на 2,8%.
Трейдеры негативно восприняли информацию о квартальном снижении активных пользователей Twitter. Акции компании обрушились на предварительных торгах более чем на 16%.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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