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Twitter потерял миллион пользователей за три месяца
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Twitter потерял миллион пользователей за три месяца 

Ведомости 1 час назад
Twitter зафиксировал снижение числа активных пользователей во II квартале 2018 г. на 1 млн до 335 млн человек в месяц. Об этом говорится в отчете компании.
Большая часть спада приходится на США, уточняет Twitter. Снижение происходит из-за того, что соцсеть продолжает удалять поддельные аккаунты и тех, кто занимается спамом, объясняет Bloomberg. Агентство добавляет, что число активных пользователей соцсети только продолжит падать. По данным Reuetrs, аналитики ждали противоположного: рост числа пользователей на 1 млн На торгах до открытия сессии акции снизились Twitter на 20%, отмечает Financial Times.
Ранее произошел обвал котировок Facebook. Компания опубликовала квартальный отчет, который не оправдал ожиданий аналитиков. Кроме того, финансовый директор Facebook Дэвид Венер предупредил о будущем торможении роста выручки. После этого состояние основатель соцсети Марк Цукерберг потерял $16,8 млрд от своего состояния.
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