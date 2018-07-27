Twitter потерял миллион пользователей за три месяца

Twitter зафиксировал снижение числа активных пользователей во II квартале 2018 г. на 1 млн до 335 млн человек в месяц. Об этом говорится в отчете компании.

Большая часть спада приходится на США , уточняет Twitter. Снижение происходит из-за того, что соцсеть продолжает удалять поддельные аккаунты и тех, кто занимается спамом, объясняет Bloomberg . Агентство добавляет, что число активных пользователей соцсети только продолжит падать. По данным Reuetrs, аналитики ждали противоположного: рост числа пользователей на 1 млн На торгах до открытия сессии акции снизились Twitter на 20%, отмечает Financial Times