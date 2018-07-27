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Акции Twitter упали на 16%
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Акции Twitter упали на 16% 

ТАСС 55 минут назад
Фото: EPA
ТАСС, 27 июля. Акции Twitter в начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже упали на 16,03%, до $36,06, свидетельствуют данные торгов.
Акции компании дешевеют после публикации данных о потере 1 млн пользователей во II квартале. В частности, во II квартале число активных пользователей в месяц составляло 335 млн, против 336 млн пользователей по итогам первых трех месяцев 2018 года, говорится в отчетности компании за II квартал.
При этом Twitter третий квартал подряд фиксирует прибыль, за счет чего акции компании выросли с начала года на 79% (до сегодняшнего падения цены акций).
Так, выручка компании во II квартале выросла на 24% в годовом выражении и составила $711 млн, а чистая прибыль во II квартале составила $100 млн против $116 млн убытка за аналогичный период прошлого года.
Тем не менее, прогноз компании по размеру EBITDA на III квартал составил, по данным отчетности, в диапазоне от $215 до $235 млн При этом, по данным Bloomberg, аналитики прогнозировали размер EBITDA Twitter в III квартале на уровне $268 млн
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