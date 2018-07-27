Акции Twitter рухнули вслед за Facebook. Можно ли на этом заработать?

Акции Twitter в начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже обвалились сразу на 16% и продолжили дешеветь. Рынок реагирует на публикацию данных о потере миллиона пользователей во II квартале. В руководстве компании это объяснили мерами по очистке платформы микроблогов от нежелательных пользователей.

В четверг, 26 июля, на торгах в Нью-Йорке обвалился Facebook. Капитализация соцсети рухнула почти на 20% — более чем на 120 млрд долларов. Это рекорд дневного падения за всю историю американского фондового рынка. В чем причины падения акций соцсетей и можно ли на этом заработать?

Сергей Козловский руководитель аналитического отдела Grand Capital «Facebook и Twitter продемонстрировали крайне отрицательные показатели. У Facebook это связано еще и с затяжными слушаниями по поводу якобы вмешательства третьих сторон в президентскую гонку в США 2016 года. Из-за этого Facebook сейчас достаточно серьезно пересматривает свои рекламные площадки и фактически срезает свою потенциальную прибыль. В сухом остатке Twitter не отличается от Facebook, так как сейчас очень сильно снижается возможность использовать Twitter как площадку для каких-то рекламных историй, что тоже отражается на прибыли. Ориентируясь на серьезное падение — давно мы такого не видели — и бумаг Facebook, и бумаг Twitter, мы понимаем, что открываются достаточно неплохие перспективы. Facebook сейчас фактически находится на 175 долларах за одну бумагу, от значений 168-170 долларов мы с высокой долей вероятности будем рекомендовать вновь включать данные бумаги в портфели».