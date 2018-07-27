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Google Play почистят от майнеров и приложений-казино
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Google Play почистят от майнеров и приложений-казино 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Из официального магазина приложений для Android Google Play уберут ряд приложений, не отвечающих новым требованиям корпорации. В частности, планируется удаление тысяч программ, которые потом невозможно будет загрузить повторно.
Был сформирован список, согласно которому неуместными в Google Play будут считаться следующие категории мобильных приложений:
Различные майнеры цифровых валют;
Приложения для торговли бинарными опционами;
Приложения, связанные с онлайн-казино;
Приложения, содержащие рекламу казино или азартных игр;
Приложения, в которых присутствует контент для взрослых.
Интернет-гигант особо не раскрывает причины такого решения, также не объясняет, чем конкретно опасны те или иные группы приложений.
Кроме того, корпорация забыла учесть (или не пожелала) один момент — приложения для хранения криптовалют, которых в данном списке нет, могут сыграть на руку огромному количеству разных кибермошенников.
Google оставляет за собой право навсегда закрыть доступ к Google Play тем разработчикам, которые используют контент для взрослых в приложениях, которые могут потенциально использовать дети. Также компания может по этому факту обратиться в правоохранительные органы.
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