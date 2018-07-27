Google Play почистят от майнеров и приложений-казино

Из официального магазина приложений для Android Google Play уберут ряд приложений, не отвечающих новым требованиям корпорации. В частности, планируется удаление тысяч программ, которые потом невозможно будет загрузить повторно.

Был сформирован список, согласно которому неуместными в Google Play будут считаться следующие категории мобильных приложений:

Различные майнеры цифровых валют;

Приложения для торговли бинарными опционами;

Приложения, связанные с онлайн-казино;

Приложения, содержащие рекламу казино или азартных игр;

Приложения, в которых присутствует контент для взрослых.

Интернет-гигант особо не раскрывает причины такого решения, также не объясняет, чем конкретно опасны те или иные группы приложений.

Кроме того, корпорация забыла учесть (или не пожелала) один момент — приложения для хранения криптовалют, которых в данном списке нет, могут сыграть на руку огромному количеству разных кибермошенников.