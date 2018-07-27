ВТБ запустил сервис «Робоэдвайзор» в приложении «ВТБ Мои Инвестиции»

ВТБ запустил сервис «Робоэдвайзор» в приложении «ВТБ Мои Инвестиции», который позволяет клиентам подбирать инструменты для вложений в соответствии с его инвестиционным профилем. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Как оценила кредитная организация, сервис будет обслуживать активы общим объемом более 100 млрд рублей.

Продуктовый виджет

«Робоэдвайзор» является первым на российском рынке сервисом подбора портфеля, поддерживающим уникальный функционал ребалансировки. В случае отклонения бумаг выбранного портфеля от рекомендованных параметров клиент получает уведомление и предложение сбалансировать инвестиции», — отмечается в сообщении.