Более 20 тыс. жителей Пермского края получат бесплатный доступ к интернету

ПЕРМЬ , 27 июля. / ТАСС /. Более 20 тыс. жителей сел и деревень Пермского края получат бесплатный доступ к высокоскоростному интернету в 2018 году, сообщает в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"Жители 61 поселения, а это более 20 тыс. человек, получат доступ к высокоскоростному интернету. Работы по обеспечению жителей края интернетом ведутся в рамках федеральной программы по проекту устранения цифрового неравенства, " — говорится в сообщении.

На сайте правительства отмечено, что жителям не надо платить за интернет-трафик. Доступ в сеть в точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства, предоставляется бесплатно. Точки общего доступа располагаются вблизи социально значимых объектов, выйти в интернет жители края могут с любых устройств, которые поддерживают подключение к Wi-Fi.

До конца 2019 года в рамках программы устранения цифрового неравенства в регионе планируется установка 305 точек доступа Wi-Fi. Высокоскоростным интернетом будут обеспечены отдаленные и труднодоступные населенные пункты с численностью жителей от 250 до 500 человек.