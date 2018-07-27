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В Госдуме поддержали предложение ФАС включать в базовый набор программ смартфонов российские приложения
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В Госдуме поддержали предложение ФАС включать в базовый набор программ смартфонов российские приложения 

Агентство «Москва» 1 час назад
Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин поддержал инициативу ФАС, согласно которой в базовый набор программ для смартфонов должны быть включены приложения российских разработчиков. Об этом сообщается в официальном канале депутата в Tam-Tam.
«Данная законодательная инициатива, разрабатываемая с участием министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, создаст более справедливые условия конкуренции на глобальном рынке приложений для устройств мобильной коммуникации, что позитивно отразится на развитии российской индустрии разработки программного обеспечения. Обоснованность этого решения подтверждается тем, что доминирующее положение программных продуктов Google было ранее подвергнуто жесткой критике со стороны Европейского Союза, а также экспертного сообщества во всем мире», — сказал Л. Левин.
Он пояснил, что министерство должно проработать вопрос технологической реализации данной инициативы, чтобы требование по установке российских продуктов не привело к росту стоимости смартфонов, покупаемых российскими потребителями.
Ранее в СМИ сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство «дорожную карту» по развитию конкуренции, которая предусматривает в том числе обязанность производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на них отечественные аналоги популярных мобильных приложений и программных продуктов.
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