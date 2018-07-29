Защита данных в Google Docs: РКН поможет пользователям быть более внимательными

Ранее в СМИ прошла информации о том, что документы с персональными данными в Google Docs снова попали в поисковую выдачу. В расширенном поиске стали доступны документы пользователей по запросам «зарплата» и «график». Подобное случилось не в первый раз — несколько недель назад Яндекс сообщал о доступности содержимого файлов пользователей облачного сервиса Google Docs.

В связи с этим Роскомнадзор дал советы, как наилучшим образом защитить документ Google Docs от утечки. Создание гиперссылки на документ и пересылка её по почте или в мессенджере является небезопасным процессом. Ссылка на документ, будучи открытой, может попасть в поисковую выдачу. РКН рекомендует отключить доступ по ссылке, и самое верное — применять доступ только по приглашению.

Кроме того, если документ хотите редактировать только вы, нужно войти в расширенные настройки и поставить галочку на пункт «Запретить редакторам добавлять пользователей и изменять настройки доступа». Далее, внеся изменения, настройки требуется сохранить.

Открытая система

Когда предоставляется неограниченный доступ к документам, поисковик начинает его индексировать, и когда-нибудь и где-нибудь он выскочит, предупреждает Александр Власов.

"Как известно, в интернете ничего не пропадает, и если поисковик нашел хотя бы один раз, сохраняется кэш, и неограниченный круг пользователей будет иметь доступ к этому документу. Вообще, Google Docs пользоваться довольно опасно, ведь это открытая система, и наверное, проще создать документ в Word и отправить его по электронной почте. Те же, кто пользуется Google Docs, должны поставить в настройках «запрет общего доступа», «запрет редактирования добавления», и проч. И тогда пользование документом становится более безопасным", — объяснил эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Кто виноват

Вина в том, что случилось, лежит, по мнению Александра Власова, на пользователях, которые не изучают правила пользования сервисом и делают документ открытым для всех. Обвинить Google Docs в данном случае неправомерно, так же как и Яндекс. Яндекс совершенствует алгоритмы поиска — все, что они могут найти, они ищут.

"Могут они найти документы в Google Docs, — находят, и так далее. Если в случае со Сбербанком , например, можно делить ответственность, то в случае с Google Docs стопроцентно виноваты пользователи, которые не запрещают публиковать свой закрытый документ в открытых источниках", — сказал эксперт по информационной безопасности, оценив рекомендации Роскомнадзора как направленные на повышение «даже не неграмотности, а. скорей, внимательности пользователей».

В середине июля в поисковой выдаче Яндекса оказались данные россиян — билеты на поезда, в том числе информация о платежах в «Сбербанке». В Яндексе возложили ответственность за утечку на онлайн-сервисы конкретных компаний, а попадание в поисковую выдачу объяснили «особенностями работы поисковика». В свою очередь, в том же Сбербанке сообщили, что персональные данные клиентов в выдачу не попали. Информация по этим ссылкам не содержит персональных данных клиентов и не несет для них никакого риска.