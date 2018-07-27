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Роскомнадзор опубликовал рекомендации по защите Google документов
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Роскомнадзор опубликовал рекомендации по защите Google документов 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Собака.ru
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Роскомнадзор на своих страницах в соцсетях опубликовал рекомендации для пользователей по защите Google документов после сообщений об очередном попадании данных Google Docs в поисковую выдачу "Яндекса".
Ранее в пятницу газета РБК сообщила, что данные Google Docs вновь оказались в поисковой выдаче «Яндекса». В частности, в расширенном поиске доступны документы пользователей по запросам «график» и «зарплата». Как заявили в «Яндексе», на документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете, сами документы не запрещены для индексации.
Роскомнадзор предостерегает, что создание гиперссылки на документ и ее пересылка по почте или в мессенджере влекут риск утечки документа. «Перед тем, как создать Google Docs с доступом по ссылке, вы должны понимать, что это не приватный документ (даже если вы отправили ссылку только одному своему другу). Ссылка на этот документ является открытой, а это значит, что она может попасть в выдачу поисковика. Поэтому мы рекомендуем более тщательно защищать свои документы и открывать к ним доступ только тем, кому вы доверяете», — говорится в сообщении ведомства.
Роскомнадзор приводит несколько шагов по защите Google документа: в настройках доступа необходимо отключить доступ по ссылке (безопаснее всего использовать доступ только по приглашению); открывать доступ к таблице только тем, кому доверяет владелец документа.
Кроме того, нужно выбрать действия, доступные для приглашенных пользователей. «Имейте в виду, что пользователи, которым доступно „редактирование“, также получают возможность открывать доступ к документу. Если хотите редактировать только вы, то войдите в расширенные настройки: поставьте галочку на пункт „Запретить редакторам добавлять пользователей и изменять настройки доступа“, — рекомендует Роскомнадзор.
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