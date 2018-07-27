Slack получит инвестиции от компании Atlassian и выкупит разработки двух мессенджеров

Atlassian сделает «небольшие, но символически важные» инвестиции в бизнес Slack, их сумма не уточняется.

Вместе с тем разработчик продаст права интеллектуальной собственности на HipChat и Stride и обеспечит переход пользователей обоих мессенджеров в Slack.

В дальнейшем компании намерены совместно работать над расширением интеграции Slack с Jira, Trello, Bitbucket, Confluence и другими сервисами Atlassian.

В январе 2017 года Atlassian приобрела сервис для совместной работы над проектами Trello за $425 млн