«Яндекс» прокомментировал новую утечку документов Google

Новые данные Google Docs, которые попали в поисковую выдачу «Яндекса» , не запрещены для индексации, сообщили в пресс-службе компании.

В «Яндекс» отметили, что со стороны компании «ничего не менялось», и на документы, «о которых идет речь, стоят ссылки в интернете», то есть «сами документы не запрещены для индексации», передает РИА «Новости»

Ранее в СМИ появилась информация об очередной утечке данных Google Docs в поисковой системе «Яндекса». Например, в расширенном поиске оказались доступны документы пользователей по запросам «график» и «зарплата».

Напомним, в июле в поисковой выдаче «Яндекса» появились сканы паспортов, данные о банковских платежах и информация о билетах на самолеты и поезда. Тогда в компании пояснили, что найти можно только те документы, которые не запрещены при помощи специального файла.