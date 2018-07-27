Ещё
«Яндекс» прокомментировал новую утечку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Яндекс» прокомментировал новую утечку документов Google 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новые данные Google Docs, которые попали в поисковую выдачу «Яндекса», не запрещены для индексации, сообщили в пресс-службе компании.
В «Яндекс» отметили, что со стороны компании «ничего не менялось», и на документы, «о которых идет речь, стоят ссылки в интернете», то есть «сами документы не запрещены для индексации», передает РИА «Новости».
Ранее в СМИ появилась информация об очередной утечке данных Google Docs в поисковой системе «Яндекса». Например, в расширенном поиске оказались доступны документы пользователей по запросам «график» и «зарплата».
Напомним, в июле в поисковой выдаче «Яндекса» появились сканы паспортов, данные о банковских платежах и информация о билетах на самолеты и поезда. Тогда в компании пояснили, что найти можно только те документы, которые не запрещены при помощи специального файла.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
«Яндекс» прокомментировал новую утечку документов Google ФАС предложил устанавливать в смартфоны отечественное ПО Акции Facebook продолжили резкое падение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»103
СМИ узнали о подготовке нового удара США87
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий670
Кобзон находится в реанимации104
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение