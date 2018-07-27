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Google удалила настоящий кошелек Metamask из магазина Chrome, оставив подделку
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Google удалила настоящий кошелек Metamask из магазина Chrome, оставив подделку 

SecurityLab.ru 1 час назад
Google удалила официальное расширение для кошелька Metamask Ethereum из интернет-магазина Chrome, однако оставила его поддельную версию, предположительно являющуюся вредоносной.
По словам представителей Metamask, Google не предупредила их об удалении и не дала каких-либо объяснений своих действий.
Google восстановила расширение через несколько часов после удаления, однако компания успела подвергнуться ожесточенной критике на таких сайтах, как Reddit или Twitter.
Google также удалила клон расширения Metamask, который использовал имя и бренд Metamask для продвижения. По словам экспертов, данное расширение является вредоносным, поскольку оно использовало адрес электронной почты, который ранее был замечен при осуществлении фишинговых рассылок.
Предположительно, причиной инцидента стала именно ошибка сотрудников Google при удалении подделки. Google не дала официальных объяснений произошедшему.
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