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Российское ПО на смартфонах хотят сделать обязательным
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Российское ПО на смартфонах хотят сделать обязательным 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Федеральная антимонопольная служба хочет обязать производителей смартфонов устанавливать на все устройства отечественные аналоги штатных программ — браузеров, почтовых клиентов, аудиопроигрывателей и других приложений. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на уже направленную в правительство «дорожную карту» по развитию конкуренции.
Согласно документу, подготовленному ФАС, к апрелю 2019 года в России должно быть разработанно законодательство, обязывающее производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на них отечественные аналоги базовых приложений. Кроме того, необходимо будет добавить возможность для пользователей удалять предустановленные программы и приложения за исключениеем тех, от которых зависит функционирование операционной системы.
В ведомстве считают, что так появятся условия и возможность замены потребителями продуктов. ФАС ранее сообщала о поступающих жалобах граждан на мобильные приложения, устанавливающиеся автоматически и без возможности удаления. Среди них браузер, почтовый клиент, аудиоплеер и другие.
Прецедентом для разработки такого закона может стать урегулирование спора ФАС с Google, начатого с подачи "Яндекса". Весной 2017-го он окончился мировым соглашением, по которому российским пользователям Android-устройств стали при первоначальной настройке предоставлять выбор поисковой системы по умолчанию: вместо Google можно задать «Яндекс» или «Поиск Mail.Ru». Кроме того, Google обязали информировать россиян о возможности установить на главный экран поисковый виджет конкурента и скачать альтернативные штатным приложения для почты, карт и других элементов Google Mobile Services.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отмечают, что стремление ФАС поддержать отечественных разработчиков ПО в конкурентной борьбе с западными продуктами понятно. Однако, предупреждают собеседники издания, обязательная модификация предустановленного ПО для России может повлечь дополнительные расходы, которые в итоге лягут на потребителя.
Отметим: на рынке Android-смартфонов добавление производителем в «стартовый пакет» тех или иных сторонних приложений (как правило, оплаченное их разработчиком) — дело обычное. Многие крупные вендоры — та же Huawei — не первый год ставят отечественные программы по договоренности с их разработчиками. Особенно активно используют этот метод продвижения «Яндекс» и "Сбербанк".
Проблемы с правоприменением нового законодательства скорее могут возникнуть с продукцией Apple. На смартфоны калифорнийской компании, по данным StatCounter за июнь 2018-го, приходится 23,5% рынка мобильных ОС в России. Apple никогда не предустанавливала на «айфоны» сторонних приложений, и лишь в недавних версиях iOS добавила возможность удалять некоторые разработанные ею штатные программы (но не браузер Safari или «Музыку»). Ситуацию, когда Apple согласилась бы предустанавливать на поставляемые в РФ «айфоны» «Яндекс. Браузер», «Почту» Mail.Ru или музыкальное приложение Boom от «ВКонтакте» представить в данный момент довольно трудно.
В ФАС говорят, что пекутся об интересах пользователей. Но пользователей хорошо бы сначала спросить, готовы ли они пожертвовать исходно доступным объемом памяти в аппаратах ради дополнительно предустанавливаемых российских программ. Хотя отечественные разработчики ПО (не все, а крупнейшие IT-компании вроде Mail.Ru Group или «Яндекса») от этого, безусловно, выиграли бы.
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