Ещё
Украинских пользователей атакуют кибершпионы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинских пользователей атакуют кибершпионы 

SecurityLab.ru 1 час назад
Исследователи компании FireEye сообщили о новой киберпреступной операции под названием Felixroot. Злоумышленники внедряют бэкдоры на ПК под управлением Windows через старые уязвимости в Microsoft Office с целью шпионажа и похищения файлов.
Кампания нацелена на ПК украинских пользователей. Вредоносное ПО Felixroot попадает на атакуемые системы через фишинговые письма с вредоносным вложением. Вложение представляет собой документ со встроенным эксплоитом (к примеру, Seminar.rtf), посвященный семинару по защите окружающей среды.
Фишинговые письма написаны на русском языке и отправлены якобы из Казахстана. Выбор темы свидетельствует о том, что хакеры нацелены на вполне определенных пользователей. Эксперты связали данную кампанию с предыдущей, в ходе которой злоумышленники также использовали вредоносное ПО Felixroot и атаковали украинских пользователей.
Для внедрения бэкдора злоумышленники используют две уязвимости в Microsoft Office — CVE-2017-0199 и CVE-2017-11882. Первая из них позволяет загружать и выполнять скрипт Visual Basic, содержащий команды PowerShell, когда жертва открывает документ со встроенным эксплоитом. Вторая уязвимость позволяет запускать произвольный код и захватывать контроль над атакуемой системой.
Бэкдор использует кастомное шифрование и загружается непосредственно в память, минуя диск, что позволяет ему оставаться незамеченным. После установки в памяти Felixroot в течение 10 минут остается неактивным. Затем вредонос ищет команды для выполнения и подключается к C&C-серверу, куда пересылает похищенные файлы.
После того, как Felixroot получает и передает на сервер необходимые данные, вредоносный процесс завершается, и все следы присутствия на системе вредоносного ПО удаляются. То есть, даже в случае обнаружения атаки отследить ее источник будет невозможно.
SecurityLab.ru: последние новости
Роскомнадзор заблокировал VPN-сервис HideMy.name Рынок преступных киберуслуг: спрос втрое превышает предложение CERT Group-IB: обнаружена сеть фальшивых бухгалтерских сайтов, «заразивших» около 200 тыс. пользователей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»60
Кобзон находится в реанимации66
В Крыму рассказали о крахе Макаревича107
СМИ узнали о подготовке нового удара США51
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий694
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
02:50
«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
Оружие Армия
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:45
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Шоу-бизнес
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение