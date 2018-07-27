«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян

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В «Яндексе» снова произошла утечка Google Docs 

News.ru 1 час назад
«Яндекс» вновь начал индексировать документы пользователей сервиса Google Docs — данные оказались в поисковой выдаче.
В расширенном поиске системы можно обнаружить документы по запросам «зарплата» и «график», сообщает издание «РБК».
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В начале июля News.ru посвятил инциденту с «Яндексом» и Google специальный материал. Тогда представитель российского поисковика заявил, что индексируется только те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля.
Эксперт из компании Group-IB также подтвердил эту информацию, заявив, что это не утечка конфиденциальных данных, а банальная халатность пользователей сервисов Google Docs и Google Drive.
Спустя две недели «Яндекс» в очередной раз оказался в центре внимания — в поисковике обнаружили данные пользователей онлайн-сервисов Сбербанка, ВТБ, муниципальных служб и сервисов.
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