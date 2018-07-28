Что сделать с iPhone, чтобы его нельзя было украсть

Что сделать с iPhone, чтобы его нельзя было украстьПристально слежу за историей Артема и убеждаюсь в бесполезности всевозможных блокировок и сервисов для защиты iPhone.

Единицам удается с их помощью вернуть свой гаджет после потери или кражи. Единственное, на что сейчас способны все эти блокировки, защитить данные пользователя и усложнить жизнь мошенникам.

Вот пять несложных шагов для Apple , которые могут вывести безопасность iPhone на новый уровень.

1. Довести до ума Apple Sim Еще в 2014 году купертиновцы представили первые модели iPad с Apple Sim на борту. Программируемая сим-карта подключается к любому оператору, а, при необходимости, с легкостью может быть переведена на другого.

Так пользователи в роуминге могут без замены сим-карты переходить на более выгодные тарифы местных операторов, а после возвращения домой мгновенно возвращаться к своему тарифному плану.

С тех пор специалисты Apple смогли договориться с некоторыми операторами по всему миру о поддержке Apple Sim. Пошли на сделку далеко не все представители телекоммуникационных услуг, тарифы предоставили не самые приятные, да и не во всех странах это работает (громадный рынок Китая в пролете).

В Европе, например, один из поддерживающих Apple Sim операторов предлагает 300 MB трафика на день за $10.

Вместо этого нужно развивать программируемую Apple Sim прямо в корпусе смартфона или планшета. Возможно, именно так в Apple реализуют поддержку второй сим-карты для iPhone.

Купил новенький iPhone, «прошил» Apple Sim под своего оператора и пользуйся. Меньше слотов — меньше проблем. И влагозащита лучше, и поломок меньше, а купертиновцы смогут экономить на производстве скрепок для извлечения сим-карт.

Зачем это нужно: так злоумышленник не сможет вытянуть сим-карту из только что украденного iPhone.

2. Ввести ограничения на экране блокировки

Нужно лишь запретить выключать смартфон без подтверждения Touch ID или Face ID и требовать прохождение идентификации при включении Авиарежима либо отключении мобильного интернета.

Мы не будем против пары лишних распознаваний пальца или лица, а вот злоумышленникам будет гораздо сложнее заблокировать смартфон после кражи, чтобы тот не вышел в сеть.

Придется реально заворачивать гаджет в фольгу, а для разборки нести в непробиваемый для мобильных сетей подвал.

Зачем это нужно: выводить смартфон в оффлайн должен только его владелец.

3. Внедрить запасной протокол активации некоторых модулей iPhone

На пике популярности джейлбрейка многие знали о полезном твике Activator. Одна из его многочисленных возможностей — настраиваемая «антикражка». В параметрах заранее задавался доверенный номер телефона и нужное ключевое слово.

После того, как с установленного номера поступает СМС с кодом, iPhone мог выполнить определенные действия, например, включить режим энергосбережения, чтобы дольше прожить до отключения, активировать геолокацию и мобильный интернет.

После этого смартфон сразу же появлялся на карте в «Найти мой iPhone».

Зачем это нужно: даже при отключенном интернете можно будет «засветить» украденный iPhone.

4. Реализовать «антикражку» с Apple Watch

Потенциальная полезная фишка Apple Watch — настраиваемые уведомления при потери связи со смартфоном. Например, оставил девайс на столике в кафе, часы тут же проинформировали об этом сигналом.

При необходимости пользователь может даже звуковое уведомление активировать, чтобы быстрее найти потерянный iPhone.

В App Store периодически появляются подобные приложения, но нужно сделать фишку стабильной и добавить её на системном уровне. Так у покупателя iPhone появится дополнительный стимул купить Apple Watch.

Зачем это нужно: стянуть смартфон у владельца Apple Watch будет гораздо сложнее. Только вышел из радиуса действия Bluetooth, владелец заметил пропажу и активировал звуковую сирену.

5. Блокировать работу основных модулей украденного девайса

Все мы помним проблемы с айфонами в 2016 году, на которых производилась замена Touch ID. Одно обновление прошивки и гаджеты превращались в «кирпичи». Так называемая Ошибка 53 доказала, что Apple может легко на программном уровне блокировать основные компоненты iPhone.

Украли смартфон, разобрали на детали и установили, например, дисплей на другой девайс. Тот при выходе в сеть сверился с базой компонентов украденных iPhone и заблокировал устройство.

Зачем это нужно: так продажа iPhone «на органы» станет неприбыльным и бесполезным делом. Без проблем можно будет получить лишь несколько винтиков и корпус смартфона.

Все это под силу Apple. Небольшие затраты на разработку и внедрение сервисов могут сделать iPhone самым безопасным и «неугоняемым» смартфоном в мире.

К сожалению, купертиновцы не хотят двигаться в данном направлении, а все защитные меры на данный момент направлены не для помощи пользователю, а на защиту производителя.

Apple позволяет блокировать украденные айфоны не для того, чтобы их нашли владельцы, а для того, чтобы они не заполонили рынок вторичных смартфонов.

Пока Кук и компания будут беспокоиться лишь о своей прибыли, мы не увидим реально работающую систему для противодействия ворам и карманникам.