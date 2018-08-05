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Apple обделит российский рынок новыми iPhone с двумя SIM-картами
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Apple обделит российский рынок новыми iPhone с двумя SIM-картами 

BFM.RU 8 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Компания Apple пошла навстречу пользователям, которые давно просили создать смартфон с двумя слотами для SIM-карт. Однако такие смартфоны не поступят на российский и европейский рынки, пишет Economic Daily News. Аппараты, поддерживающие использование двух SIM-карт, будут поставляться только в Китай. Это первый случай, когда Apple решила поставлять в отдельный регион отличную от других версию своих устройств.
Новые модели смартфонов компания намерена представить уже осенью. Всего будут презентованы три версии нового поколения iPhone. Одной из них станет модель X Plus.
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