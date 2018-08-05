Apple обделит российский рынок новыми iPhone с двумя SIM-картами

Компания Apple пошла навстречу пользователям, которые давно просили создать смартфон с двумя слотами для SIM-карт. Однако такие смартфоны не поступят на российский и европейский рынки, пишет Economic Daily News. Аппараты, поддерживающие использование двух SIM-карт, будут поставляться только в Китай . Это первый случай, когда Apple решила поставлять в отдельный регион отличную от других версию своих устройств.

Новые модели смартфонов компания намерена представить уже осенью. Всего будут презентованы три версии нового поколения iPhone. Одной из них станет модель X Plus.