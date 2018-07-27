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«ВКонтакте» протестирует VK Pay в офлайне
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«ВКонтакте» протестирует VK Pay в офлайне 

Банки.ру 21 минуту назад
Фото: Хайтек
Социальная сеть «ВКонтакте» протестирует платформу социальной коммерции VK Pay в офлайне в ходе фестиваля VK Fest в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.
Часть магазинов и заведений, которые представят свои товары на фестивале, будут принимать оплату через VK Pay.
Пользователи смогут оплатить покупки с помощью телефона. Для оплаты достаточно будет отсканировать QR-код продавца и подтвердить перевод в приложении «ВКонтакте». За оплату пользователь получит 20% от суммы покупки — кешбек будет начислен в течение нескольких дней.
Платформа запустилась в конце июня. С ее помощью можно покупать и продавать товары и услуги в сообществах социальной сети.
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